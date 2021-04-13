Транспортний гігант Азії Grab готовий вийти на біржу. Хто отримає перші дивіденди та чому ця угода стала доказом "божевілля Волл-стріт" – читайте далі.

Найбільша компанія в Південно-східній Азії Grab Holdings, яка спеціалізується на перевезенні пасажирів та доставці їжі, домовилася про злиття з американською фірмою Altimeter Growth Corp. Корпорація прославилася у світі після перемоги у п'ятирічній боротьбі за придбання бізнесу Uber у своєму регіоні.

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Новий рівень

Об'єднання компаній стало найбільшою угодую з "відкритим чеком". Азійський "Uber" оцінили в рекордні 40 мільярдів доларів США. Компанія Grab, яка базується в Сінгапурі, заявила, що вирішила вийти на біржу після вдалого, у фінансовому плані, року. Корпорація планує стати публічною за допомогою SPAC.

SPAC – це корпорація-оболонка, котирувана на фондовій біржі з метою придбання приватної компанії, що робить її відкритою, не проходячи традиційний процес первинного публічного розміщення.

Домовленості сторін враховують приватні інвестиції в публічний капітал у розмірі 4 мільярдів доларів. Інвесторами також стануть азійські та міжнародні компанії B lackRock, Temasek Holdings, Fidelity International та Janus Henderson Investors.

Першими бенефіціарами угоди компанії Grab Holdings, яку у 2020 році оцінювали в суму понад 16 мільярдів доларів, стануть:

SoftBank Group Corp

Didi Chuxing.

Саме ці організації були першими спонсорами Grab.

Подальші плани

Стратегія одного з засновників Grab Ентоні Тана сфокусована на активному нарощенні темпів зростання в нових секторах та збільшенні частки компанії на ринку за допомогою вкладання мільярдів доларів в локалізацію своїх послуг та інвестування в економіку, яка швидко зростає.

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Після підписання усіх необхідних документів Altimeter Growth та Grab стануть дочірніми компаніями нового холдингу, який оцінять в 39,6 мільярда доларів. За допомогою угод Grab зможе отримати приблизно 4,5 мільярда доларів у вигляді грошових надходжень.

Попри зростання доходів на 70% у 2020 році, компанію Grab поки що не можна назвати прибутковою. Керівництво фірми сподівається, що їхній наймасштабніший сегмент – доставка їжі – у 2021 році вийде на новий рівень прибутковості, адже все більше людей надають перевагу замовленню їжі через Інтернет.

Угода Grab Holdings та Altimeter Growth Corp стала ще одним доказом шаленства на Волл-стріт, де фіктивні компанії з початку цього року залучили інвестиції у розмірі 99 мільярдів доларів у США проти 83 мільярдів доларів у 2020 році.

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