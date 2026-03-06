Какова ситуация на фондовом рынке?

Азиатские акции в пятницу несколько подросли. а доходность американских государственных облигаций стабилизировалась на фоне ожидания данных о занятости в США, пишет Reuters.

Мировые рынки сегодня выглядят чуть более позитивно, главным образом благодаря ослаблению цен на нефть после очень волатильной недели на энергетических рынках,

– рассказал аналитик Hargreaves Lansdown Мэтт Бритцман.

В начале торгов 6 марта индексы росли:

европейский STOXX 600 поднялся на 0,45%;

немецкий DAX вырос на 0,75%;

британский FTSE 100 – на 0,48%.

При этом фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq оставались практически без изменений.

Какие потери фондового рынка за неделю?

В то же время, по словам аналитиков, глобальные акции продолжают двигаться к самому стремительному недельному падению за год, поскольку конфликт на Ближнем Востоке не утихает.

Война США и Израиля против Ирана на этой неделе серьезно встревожила мировые рынки и заставила инвесторов искать безопасные активы, прежде всего наличные. Инвесторы все больше осознают, что конфликт может затянуться дольше, чем ожидалось сначала,

– говорят специалисты.

В итоге глобальный фондовый индекс MSCI All-World может потерять примерно 2,6% по итогам недели. Это будет самое большое падение с марта 2025 года.

"Черную неделю", в частности, пережили азиатские рынки:

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона от MSCI (без Японии) по итогам недели может потерять около 6% - это худший результат с марта 2020 года.

Южнокорейский индекс Kospi направляется к крупнейшему недельному падению за шесть лет – примерно на 10,5%.

Заметьте! Зато доллар готовится к самому большому недельному росту за 16 месяцев – около 1,4%. Это происходит из-за спроса инвесторов на безопасные активы, пишет Bloomberg.

Что с ценами на нефть?