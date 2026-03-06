Как Индия будет покупать российскую нефть?
Фактически, США утвердили исключение из санкций для Индии, сообщил на своей странице в соцсети Х министр финансов США Скотт Бессент.
Чтобы нефть и в дальнейшем поступала на глобальный рынок, Минфин сделал временное 30-дневное исключение из санкций, что позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть.
Как указал Бессент, разрешение на такой срок не даст "значительных финансовых преимуществ для правительства России". Дело в том, что разрешение действует только на ту нефть, которая уже находится в море и сейчас застряла там.
Индия – важный партнер США, поэтому мы ожидаем наращивания закупки Нью-Дели американской нефти. Эта временная мера позволит ослабить давление, созданный попыткой Ирана взять в заложники глобальное энергоснабжение,
– говорит Бессент.
Заметим, что сейчас Индия испытывает кризис из-за событий на Ближнем Востоке. Страна имеет запасы, которые могут покрыть лишь 25 дней спроса, сообщает Reuters.
Важно! Сейчас доля импорта нефти с Ближнего Востока составляет 40%.
Что известно об импорте российской нефти Индией?
Индия начала импортировать российскую нефть активно именно в 2022 году. Тогда Россия потеряла европейский рынок и искала новые места сбыта.
Под давлением США в конце 2025 года Индия начала сокращать закупки нефти из России. Напомним, Вашингтон и Нью-Дели планировали заключить торговое соглашение. В рамках этих договоренностей, США снизили тарифы для Индии, взамен индийские покупатели начали отказываться от российской нефти.