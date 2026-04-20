Нефть дорожает, а акции падают: к чему на самом деле привело противостояние США и Ирана

Напряжение между США и Ираном растет. Ормузский пролив снова заблокирован. Все эти факторы повлияли не только на стоимость нефти, а и –мировые фондовые индексы.

Что происходит на рынках сейчас?

Мировой фондовый индекс MSCI упал на почти 0,26%, сообщает Reuters.

Кроме этого, произошли следующие изменения:

фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на 5% – до 94,92 доллара за баррель;

европейский межрегиональный индекс STOXX 600 упал на 1,1%;

фьючерсы на S&P 500 упали на 0,54%.

Рынки пытаются цепляться за каждую новость, которая может указывать на тот или иной исход, отсюда и эти большие колебания. Но ситуация все еще очень неопределенная и волатильная,

– сказала экономист Investec Сандра Хорсфилд.

Стоит отметить также укрепление доллара и снижение золота. Этот металл с начала войны на Ближнем Востоке подешевел более чем на 8%. Сегодня 1 унция золота имеет цену – 4 792,89 доллара, сообщает Reuters.

Важно! Доллар стабилизировался на уровне – 1,1773 доллара за евро.

Облигации, которые выросли в пятницу, снизились, а доходность бенчмарковых 10-летних казначейских облигаций выросла на 2,4 базисных пункта до 4,2678%, тогда как доходность 10-летних государственных облигаций Германии в последний раз была на 2,9 базисных пунктов выше и составляла 2,9947%,

– говорится в сообщении.

Что происходит между Ираном и США сейчас?