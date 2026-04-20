Почему растет цена на нефть?
Движение через Ормузский пролив остается почти полностью остановленным, сообщает Reuters.
В пятницу цены на оба контракта (Brent и WTI) упали на 9%, что стало крупнейшим ежедневным падением с 18 апреля, после того, как Иран заявил, что проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив открыт на остаток периода прекращения огня, а президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился больше никогда не закрывать пролив,
– указывает издание.
В реальности ситуация оказалась несколько иная. Ведь примерно 10 – 11 миллионов баррелей в день остаются "закрытыми". То есть, недоступными для добычи именно из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме этого, США продолжали свою блокаду. Напомним, она действует именно для иранских судов, находящихся у Ормуза.
Важно! Иранское грузовое судно пыталось прорвать блокаду. Однако, ему так и не удалось этого сделать – его захватили силы США.
Напряжение между Ираном и США растет:
- Тегеран заявил о намерении не участвовать во 2 раунде переговоров;
- а вот США стремились начать эти переговоры до окончания двухнедельного прекращения огня.
Нефтяные рынки продолжают колебаться в ответ на колеблющиеся сообщения США и Ирана в социальных сетях, а не на реалии на местах, которые остаются сложными для быстрого восстановления потоков нефти,
– указал руководитель исследований MST Marquee Сол Кавоник.
Какая сейчас цена на нефть?
Как сообщает издание Trading Economics, цена нефти сегодня такая:
- Нефть марки Brent стоит – 95,80 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 89,20 доллара за баррель.
- Российская Urals – 102,67 доллара за баррель.
Что важно знать о ситуации в Ормузском проливе сейчас?
Иран еще в пятницу объявил о снятии блокады с Ормузского пролива. Однако впоследствии ее восстановили.
Для нефтяного рынка эти изменения стали настоящим ударом. Ведь именно через Ормузский пролив проходила пятая часть мировой нефти.
Как показывают данные Kpler, в субботу проливом прошло примерно 20 судов, перевозивших не только нефть. Также они были загружены: металлами, сжиженным нефтяным газом, удобрениями.