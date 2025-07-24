Акции Puma стремительно падают: что произошло

Акции Puma резко упали после того, как немецкий бренд снизил прогноз прибыли на фоне слабого спроса на спортивную и тренировочную одежду. Кроме того, в компании выразили опасения относительно влияния американских пошлин.

Почему падают акции Puma?

Компания заявила, что в этом году ожидает убытка по прибыли до вычета процентов и налогов. По предварительному прогнозу, прибыль должна была составить от 520 миллионов до 600 миллионов евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Новый прогноз также существенно отстает от оценки аналитиков, которые ожидали годовую прибыль на уровне 489 миллионов евро. На открытии торгов во Франкфурте акции компании обвалились на 19% – самое сильное внутридневное падение с марта.

Примечательно! Рыночная стоимость Puma сократилась примерно на 700 млн евро. Это уже третье значительное падение котировок с начала года. Всего с января бумаги компании подешевели примерно на 55%.

Почему у Puma возникли проблемы?

С момента вступления в должность 1 июля, генеральный директор Артур Хоэлд стремится к обновлению имиджа бренда, которому не удавалось наладить прочную связь с потребителями и вернуть доверие инвесторов.

Бывший топ-менеджер Adidas занял эту должность после ухода предыдущего главы Арне Фройндта, который покинул компанию на фоне серии предупреждений о снижении прибыли и разногласий с наблюдательным советом по поводу стратегии развития.

Интересно! Во втором квартале Puma зафиксировала снижение продаж в Северной Америке, Европе и Китае. В компании отметили, что такая динамика, вероятно, сохранится до конца года, что приведет к избытку запасов на складах.

Отмечается, что компания не оправдала ожиданий аналитиков ни по объему продаж, ни по прибыли. Прогнозируется, что годовой объем продаж с учетом колебаний валют снизится на несколько процентов.

Важно! В последние годы Puma испытывает трудности с выпуском продуктов, соответствующих текущим модным трендам, тогда как Adidas успешно наращивает продажи, особенно путем возвращения ретро-моделей: Samba и Gazelle. Именно Хоэлд в начале 2010-х годов курировал их запуск, работая в Adidas.