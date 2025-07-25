Чому падають акції Puma?

Компанія заявила, що в цьому році очікує збитку за прибутком до вирахування відсотків і податків. За попереднім прогнозом, прибуток мав скласти від 520 мільйонів до 600 мільйонів євро, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Новий прогноз також істотно відстає від оцінки аналітиків, які очікували річний прибуток на рівні 489 мільйонів євро. На відкритті торгів у Франкфурті акції компанії обвалилися на 19% – найсильніше внутрішньоденне падіння з березня.

Примітно! Ринкова вартість Puma скоротилася приблизно на 700 млн євро. Це вже третє значне падіння котирувань з початку року. Всього з січня папери компанії подешевшали приблизно на 55%.

Чому у Puma виникли проблеми?

З моменту вступу на посаду 1 липня, генеральний директор Артур Хоелд прагне до оновлення іміджу бренду, якому не вдавалося налагодити міцний зв'язок зі споживачами та повернути довіру інвесторів.

Колишній топ-менеджер Adidas зайняв цю посаду після відходу попереднього глави Арне Фройндта, який покинув компанію на тлі серії попереджень про зниження прибутку і розбіжностей з наглядовою радою з приводу стратегії розвитку.

Цікаво! У другому кварталі Puma зафіксувала зниження продажів у Північній Америці, Європі та Китаї. В компанії зазначили, що така динаміка, ймовірно, збережеться до кінця року, що призведе до надлишку запасів на складах.

Зазначається, що компанія не виправдала очікувань аналітиків ні за обсягом продажів, ні за прибутком. Прогнозується, що річний обсяг продажів з урахуванням коливань валют знизиться на кілька відсотків.

Важливо! В останні роки Puma зазнає труднощів з випуском продуктів, що відповідають поточним модним трендам, тоді як Adidas успішно нарощує продажі, особливо шляхом повернення ретро-моделей: Samba і Gazelle. Саме Хоелд на початку 2010-х років курував їх запуск, працюючи в Adidas.