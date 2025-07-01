Что происходит с акциями европейских банков

В первом полугодии 2025 года инвесторы активно вкладывались в банковский сектор. Их привлекали его высокая доходность и стабильные прибыли, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Трамп ведет мировую финансовую систему к краху: что происходит на форуме ЕЦБ

Одним из важнейших событий первой половины года стал рост стоимости испанского Banco Santander, благодаря чему банк обошел швейцарский холдинг UBS Group AG и стал самым дорогим кредитором континентальной Европы.

Как выросла стоимость европейских банков

Лидером роста является французский Societe Generale. Акции этого банка с начала года выросли на 79% и торгуются около максимума 2017 года.

Интересно! Среди акций, наиболее активно растущих в цене также бумаги немецкого Commerzbank. В мае его рыночная капитализация впервые превысила 30 миллиардов евро.

С начала года акции Deutsche Bank выросли на 51% и вернулись к уровням 2015 года. В то же время итальянские кредитные учреждения переживают всплеск активности в сфере слияния и поглощения, что способно изменить ландшафт национальной банковской отрасли.

Примечательно! Итальянский UniCredit стал одним из лучших банков Европы, прибавив 48% стоимости. Акции других итальянских банков, таких как Mediobanca SpA и Banca Generali SpA, также обновили исторические максимумы.