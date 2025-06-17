На сколько подскочили акции Kering

Акции Kering во время торгов в понедельник, 16 июня, подскочили на 11,47%, достигнув на пике 192,38 евро за акцию. В то же время стоимость ценных бумаг автоконцерна Renault снизились на 7,81% – до 39,68 евро за штуку, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные парижской биржи.

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Спрос на акции французского конгломерата Kering резко вырос на фоне новостей о назначении Луки де Мео новым генеральным директором компании. Это решение вызвало интерес инвесторов, поскольку де Мео не имеет прямого опыта в индустрии роскоши. Рынок воспринял это изменение как сигнал к потенциальным трансформациям в стратегии компании.

Что известно о новом CEO Kering

Вечером воскресенья, 15 июня, французский автопроизводитель Renault объявил об увольнении своего генерального директора. Как сообщается, Лука де Мео останется на своей должности до 15 июля 2025 года, а процесс поиска его преемника уже запущен.

Итальянец занимает пост CEO Renault на протяжении пяти лет. За это время он обеспечил почти двукратный рост стоимости акций компании и успешно провел ее через постпандемический кризис.

Важно! Французский модный холдинг, в портфеле которого находятся такие бренды, как Gucci и Saint Laurent сейчас находится в кризисе. Недавно компания представила квартальный отчет, результаты которого оказались хуже прогнозов – продажи основного бренда Gucci снизился на 25%.