Сколько стоит Pop Mart?

По состоянию на вторник, 22 июля 2025 года стоимость Pop Mart достигла 42,40 миллиарда долларов. Это обеспечило компании 518-е место в рейтинге самых дорогих компаний мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Companies ranked by Market Cap.

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Сколько стоит "Газпром"?

Зато рыночная капитализация "Газпрома" оценивается в 38,84 миллиарда долларов. С таким показателем российский газовый гигант занимает 567-ю позицию в глобальном списке.

Что такое рыночная капитализация? Рыночная капитализация отражает совокупную стоимость всех акций компании, находящихся в обращении, и является одним из ключевых индикаторов оценки ее стоимости на фондовом рынке.

Таким образом китайский производитель игрушек Pop Mart International Group по рыночной капитализации обошел российский "Газпром" на 49 позиций.

Что такое Лабубу?

Лабубу – это популярный бренд коллекционных игрушек в виде милых, но озорных монстров. В основе вселенной Лабубу лежит одноименный главный герой – эльфоподобное существо с заостренными ушами, большими глазами и характерной широкой улыбкой с заметными зубами.