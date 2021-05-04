Руководство компании решило пойти по этому пути из-за пандемии коронавируса. Интересно, что Ferrari решилась на такой шаг даже несмотря на рекордное количество заказов в конце прошлого квартала.

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Неожиданный поворот

Фондовые рынки уже отреагировали на это решение Ferrari. На Миланской бирже акции компании упали в цене на 6,8%, а по Гринвичу – на 5,2%.

Акции Ferrari упали в цене / Инфографика Borsa Italiana

Мы ожидаем, что осмотрительны шаги, которые мы сделали в 2020 году и продолжаем делать в 2021 году по корректировке наших расходов в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с COVID-19, отложат достижения наших целей на конец 2022 года,

– заявил председатель компании Джон Элканн.

В плане, который итальянская корпорация представила в 2018 году, прогнозировали, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и взносов, вырастет примерно на 1,8 – 2 миллиарда евро в 2022 году. Кроме того, компания ожидает, что скорректированная маржа EBITDA достигнет отметки в 38%.

EBITDA Это аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений.

Несмотря на амбициозные цели Ferrari заявила, что ее "замечательные" результаты и "стабильный" чистый объем заказов, дают уверенность, что компании удастся достичь верхней границы прогнозов, которые были установлены на этот год. В первом квартале показатели EBITDA выросли на 19% до 376 миллионов евро (452 миллиона долларов) по сравнению с 369 миллионами евро, которые прогнозировали аналитики. Годом ранее маржа выросла с 34% до 37,2%.