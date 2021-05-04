Ключевыми факторами, которые влияют на ситуацию на рынке нефти, называют рост спроса на поездки и ускорения темпов вакцинации в Европе. Речь идет о том, что потребность в нефти вырастет на 5,2 миллиона баррелей в сутки.

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Новые масштабы

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что цены на черное золото вырастут до 80 долларов за баррель уже этим летом. Кроме того, они отмечают, что не стоит недооценивать масштабы изменения объемов спроса. Вполне возможно, что может возникнуть серьезный диссонанс спроса и предложения на рынке.

В начале апреля американский инвестиционный банк информировал, что на фоне роста спроса на нефть ОПЕК+ придется увеличить свое предложение еще на 2 миллиона баррелей в день уже в третьем квартале. Ранее в Goldman Sachs отмечали, что ситуация с избытком нефти нормализуется ближе к осени 2021 года.

Стоимость нефти по состоянию на 4 мая :

WTI – 65,77;

Brent – 68,97;

Natural Gas – 2,94.

Цены на нефть / Инфографика Oil Price Charts