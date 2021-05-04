Керівництво компанії вирішило піти цим шляхом через пандемію коронавірусу. Цікаво, що Ferrari зважилася на такий крок навіть попри рекордну кількість замовлень наприкінці минулого кварталу.

Варте уваги Найбільший стрибок в історії: Goldman Sachs прогнозує збільшення цін на нафту

Неочікуваний поворот

Фондові ринки уже відреагували на це рішення Ferrari. На Міланській біржі акції компанії впали в ціні на 6,8%, а по Гринвічу – на 5,2%.

Акції Ferrari впали в ціні / Інфографіка Borsa Italiana

Ми очікуємо, що обачні кроки, які ми зробили у 2020 році і продовжуємо робити у 2021 році щодо коригування наших витрат у зв'язку з надзвичайною ситуацією, пов'язаною з COVID-19, відкладуть досягнення наших цілей на кінець 2022 року,

– заявив голова компанії Джон Елканн.

У плані, який італійська корпорація представила у 2018 році, прогнозували, що скоригований прибуток, до вирахування відсотків, податків та внесків, виросте приблизно на 1,8 – 2 мільярди євро у 2022 році. Крім того, компанія очікує, що скоригована маржа EBITDA досягне позначки у 38%.

EBITDA Це аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.

Попри амбітні цілі Ferrari заявила, що її "чудові" результати та "стабільний" чистий обсяг замовлень, дають впевненість, що компанії вдасться досягнути верхньої межі прогнозів, які були встановлені на цей рік. У першому кварталі показники EBITDA зросли на 19% до 376 мільйонів євро (452 мільйони доларів) у порівнянні з 369 мільйонами євро, які прогнозували аналітики. Роком раніше маржа виросла з 34% до 37,2%.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.