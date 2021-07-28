Криптовалютный бум в Кении: почему местные фермеры предпочитают цифровые монеты

Криптовалюты становятся все популярнее в мире. Исключением не стали и развивающиеся страны. Интересная ситуация сложилась в Кении, где новые финансовые технологии приняли даже местные фермеры.

Кения – это страна на востоке Африки, где о криптовалюте стало известно благодаря американскому экономисту Уиллу Раддику.

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Криптовалюта помогает фермерам экономить

Виртуальная валюта стала популярной среди местных фермеров, поскольку позволяет им экономить бумажные деньги. Некоторые из них уже примают платежи в криптовалюте. В Кении активно используют местную цифровую монету – сарафу.

Сарафу очень помогла мне, особенно потому, что она позволяет мне экономить мои деньги, мою кенийскую валюту,

– рассказал 26-летний фермер Эммануэль Кахинди.

Сарафу функционирует как купоны, которые можно обменять на товары или услуги других пользователей валюты. Получить кенийские цифровые монеты может любой у кого есть местная линия мобильного телефона. После регистрации пользователи бесплатно получают 50 монет, дальше они зарабатывают, продавая продукты или услуги другим.

ООН поддерживает новую инициативу

Уилл Раддик заявил, что эта криптовалюта была создана для того, чтобы заполнить валютный дефицит в стране. Voice of America пишет, что сначала он представил блокчейн для жителей городов с низким доходом, однако со временем расширил эту систему на сельские местности.

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Считаю, именно здесь больше всего не хватает национальной валюты. Итак, я думаю, что происходит, мы заполняем пробел. Люди говорят, смотрите, национальная бухгалтерская система, национальная валюта для нас недоступны. Мы не можем измерить нашу торговлю этим,

– рассказал экономист.

По данным Bitcoin.com News, постоянный координатор ООН в Кении Стивен Джексон поддержал местную инициативу. В частности, он высоко оценил роль криптовалюты в помощи "уязвимым хозяйствам в доступе к базовым потребностям". Международное гуманитарное движение Красный Крест Кении также выступил с одобрительным заявлением. Кроме того, сарафу получила одобрение от нескольких ученых. Например, старший преподаватель университета Найроби Битанге Ндемо считает, что этот вид виртуальной валюты может быть полезным и для других африканских стран.