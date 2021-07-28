Кенія – це країна на сході Африки, де про криптовалюту стало відомо завдяки американському економісту Віллу Раддіку.

Зверніть увагу Пристрасті навколо криптовалют: експерти назвали головні переваги грошей майбутнього

Криптовалюта допомагає фермерам економити

Віртуальна валюта стала популярною серед місцевих фермерів, оскільки дозволяє їм економити паперові гроші. Деякі з них уже приймають платежі в криптовалюті. У Кенії активно використовують місцеву цифрову монету – сарафу.

Сарафу дуже допомогла мені, особливо тому, що вона дозволяє мені економити мої гроші, мою кенійську валюту,

– розповів 26-річний фермер Еммануель Кахінді.

Сарафу функціонує як купони, які можна обміняти на товари або послуги інших користувачів валюти. Отримати кенійські цифрові монети може будь-хто у кого є місцева лінія мобільного телефону. Після реєстрації користувачі безплатно отримують 50 монет, далі вони заробляють, продаючи продукти або послуги іншим.

ООН підтримує нову ініціативу

Вілл Раддік заявив, що ця криптовалюта була створена для того, щоб заповнити валютний дефіцит у країні. Voice of America пише, що спочатку він представив блокчейн для жителів міст з низьким доходом, проте з часом розширив цю систему на сільські місцевості.

Цікаво Нова хвиля ажіотажу навколо криптовалют: 5 подій, які сколихнули світ грошей майбутнього

Вважаю, саме тут найбільше не вистачає національної валюти. Отже, я думаю, що відбувається, ми заповнюємо прогалину. Люди кажуть, дивіться, національна бухгалтерська система, національна валюта для нас недоступні. Ми не можемо виміряти нашу торгівлю цим, – розповів економіст.

За даними Bitcoin.com News, постійний координатор ООН в Кенії Стівен Джексон підтримав місцеву ініціативу. Зокрема, він високо оцінив роль криптовалюти в допомозі "вразливим господарствам в доступі до базових потреб". Міжнародний гуманітарний рух Червоний Хрест Кенії також виступив зі схвальною заявою. Крім того, сарафу отримала схвалення від кількох вчених. Наприклад, старший викладач університету Найробі Бітанге Ндемо вважає, що цей вид віртуальної валюти може бути корисним і для інших африканських країн.

Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex Club.