Эксперты утверждают, что импульсом для рынка стали заявления известных предпринимателей и миллиардеров на конференции The B-Word. Гостями мероприятия стали гендиректор Tesla Илон Маск, глава Twitter Джек Дорси и глава Ark Invest Кэти Вуд. Все они поддержали биткоин. Кроме того, Маск подтвердил, что лично владеет Dogecoin и Ethereum. Однако, это не все ключевые события из мира денег будущего.

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Заявление главы Министерства финансов США

Руководитель Минфина США Дженет Йеллен в понедельник провела встречу с президентской рабочей группой по финансовым рынкам (PWG), чтобы обсудить регулирования стейблкоинов. Йеллен отметила, что для того, чтобы обеспечить соответствующую нормативно-правовую базу, необходимо действовать быстро. PWG намерена обнародовать первые рекомендации в течение ближайших месяцев.

Стейблкоины Это криптовалюты, цена которых предназначена для привязки к криптовалюте, фиатным деньгам (доллар, евро, гривна) или для обмена биржевыми товарами.

Соучредитель Ethereum выступил на конференции EthCC

Виталик Бутерин стал гостем трехдневной конференции в Париже для сторонников второй по популярности криптовалюты мира – Ethereum. Один из создателей цифровой монеты успел обсудить множество вопросов. В частности, Бутерин вспомнил о поощрении разработчиков Ethereum к работе "за пределами DeFi" или децентрализованные финансы, приложении DeFi, которое направленное на воссоздание традиционных финансовых систем, таких как банки и биржи, с помощью криптовалюты.

Tesla и биткоин

В рамках конференции The B-World Илон Маск заявил, что Tesla может снова начать принимать платежи в биткоинах.

Похоже, что биткоин все больше движется в сторону возобновляемых источников энергии, несколько мощных угольных электростанций, которые использовались были остановлены, особенно в Китае. Я хочу провести более тщательную проверку, чтобы подтвердить, что процент использования альтернативных источников энергии, составляет 50% или более, и есть тенденция к увеличению этого числа. В таком случае Tesla, скорее всего, возобновит прием биткоинов,

– рассказал миллиардер.

Главные события из мира криптовалюты / Фото Unsplash

Гендиректор Twitter надеется, что биткоин – трубка мира

Джек Дорси отметил, что биткоин будет важной частью будущего Twitter. По его словам и компании, и ее акционерам сверхважно, чтобы они и в дальнейшем изучали это пространство и активно инвестировать в него. К тому же Дорси считает, что биткоин может помочь установить мир во всем мире.

Все наши монополии находятся вне равновесием, и человек не имеет никакой власти, а величина расходов и факторов, которые отвлекают внимание, происходящих от нашей денежной системы сегодня реальные и отвлекает от более важных проблем,

– добавил глава Twitter.

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Amazon ищет специалиста по цифровых валютам

Компания Джеффа Безоса объявила о новой вакансии. На этот раз Amazon ищет эксперта по цифровых валютах и блокчейне. Гигант электронной коммерции стремится найти "опытного лидера для разработки стратегии Amazon относительно цифровой валюты и блокчейна, а также дорожной карты продукта". Представитель корпорации подтвердил эту информацию.

Мы считаем, что будущее будет построено на новых технологиях, которые позволят осуществлять современные, быстрые и недорогие платежи, и надеемся как можно скорее открыть это будущее для клиентов Amazon,

– говорится в заявлении компании.