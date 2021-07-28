Кения – это страна на востоке Африки, где о криптовалюте стало известно благодаря американскому экономисту Уиллу Раддику.

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Криптовалюта помогает фермерам экономить

Виртуальная валюта стала популярной среди местных фермеров, поскольку позволяет им экономить бумажные деньги. Некоторые из них уже примают платежи в криптовалюте. В Кении активно используют местную цифровую монету – сарафу.

Сарафу очень помогла мне, особенно потому, что она позволяет мне экономить мои деньги, мою кенийскую валюту,

– рассказал 26-летний фермер Эммануэль Кахинди.

Сарафу функционирует как купоны, которые можно обменять на товары или услуги других пользователей валюты. Получить кенийские цифровые монеты может любой у кого есть местная линия мобильного телефона. После регистрации пользователи бесплатно получают 50 монет , дальше они зарабатывают, продавая продукты или услуги другим.

ООН поддерживает новую инициативу

Уилл Раддик заявил, что эта криптовалюта была создана для того, чтобы заполнить валютный дефицит в стране. Voice of America пишет, что сначала он представил блокчейн для жителей городов с низким доходом, однако со временем расширил эту систему на сельские местности.

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Считаю, именно здесь больше всего не хватает национальной валюты. Итак, я думаю, что происходит, мы заполняем пробел. Люди говорят, смотрите, национальная бухгалтерская система, национальная валюта для нас недоступны. Мы не можем измерить нашу торговлю этим,

– рассказал экономист.

По данным Bitcoin.com News , постоянный координатор ООН в Кении Стивен Джексон поддержал местную инициативу. В частности, он высоко оценил роль криптовалюты в помощи "уязвимым хозяйствам в доступе к базовым потребностям". Международное гуманитарное движение Красный Крест Кении также выступил с одобрительным заявлением. Кроме того, сарафу получила одобрение от нескольких ученых. Например, с тарший преподаватель университета Найроби Битанге Ндемо считает, что этот вид виртуальной валюты может быть полезным и для других африканских стран.