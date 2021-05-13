Китайская компания не только является лидером на рынке, но и стала "фабрикой" миллиардеров, опередив даже таких гигантов как Facebook и Google.

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Лидер рынка

В течение прошлого года ценные бумаги Contemporary Amperex Technology (CATL) выросли более чем на 150% на фондовой бирже. Рыночная капитализация компании достигла отметки в 980 миллиардов юаней ( 817 миллиардов долларов). По состоянию на 13 мая 2021 акции компании торгуются на фондовом рынке на уровне 351 доллара за актив.

Это достижение CATL, которая была основана в 2011 году, тесно связана с бумом электромобилей в Китае. Компания активно сотрудничает с Tesla, BMW, Volkswagen и Geelу . Forbes сообщает, что примерно треть миллиардеров, которые заработали свое состояние на чистой энергии, родом из Китая.

Бум на электромобили в Китае / Фото Getty Images

Нувориши из Китая

Капитал основателя и главы CATL Робина Цзена Юйцюня составляет 34,5 миллиарда долларов. По данным Forbes , он занимает 41 место в рейтинге самых богатых людей мира. Общие доходы 9 руководителей и инвесторов CATL оценивается в 72 миллиарда долларов.

Однако, на пьедестале сияют не только нувориши с CATL. В частности, благодаря новым технологиям в мире автомобилей также разбогатели основатель и генеральный директор компании Nio Уильям Ли и глава Xpeng Хэ Сяопэн. Их состояние оценивается в 5,8 миллиарда долларов и 5,5 миллиарда долларов соответственно.

Нуворуш Это человек, который быстро разбогател и поднялся в статусе к высшему классу.