Почему не во всех странах ЕС ходят евро

Сейчас в ЕС входят 27 стран. Однако далеко не во всех из них основной валютой является евро. Так происходит именно из-за того, что эти государства не являются членами еврозоны.

Почему некоторые страны ЕС не являются частями еврозоны?

Чтобы стать членом еврозоны, страна должна соответствовать ряду требований, сообщает официальный сайт ЕС.

Сейчас частью еврозоны является 21 из 27 стран-членов ЕС. До сих пор имеют другую основную валюту 6 государств:

Дания;

Чехия;

Польша;

Швеция;

Венгрия;

Румыния.

Заметим, обстоятельства почему эти страны не являются частью еврозоны – разные. Например, Чехия, Румыния, Венгрия, Польша и Швеция таки планируют переход. Но это произойдет, когда они выполнят ряд важных условий.

В некоторых случаях страны ЕС могут договориться об отказе от любого законодательства или договоров Европейского Союза и согласиться не участвовать в определенных сферах политики. Дания сделала это для единой валюты и сохранила собственную валюту после вступления в ЕС,

– говорится в сообщении Евросоюза.

Что нужно, чтобы присоединиться к еврозоне?

Чтобы стать членом еврозоны, нужно выполнить "критерии конвергенции". Эти условия являются обязательными. Как известно, они определены и закреплены в Маастрихтском договоре от 1992 года.

Все страны ЕС, кроме Дании, обязаны принять евро и присоединиться к зоне евро, как только они будут готовы их выполнить,

– отмечает ЕС.

Точных требований, когда именно страна должна присоединиться к еврозоне, нет. Соответственно, государства могут самостоятельно строить стратегии для выполнения требований при переходе на евро.

