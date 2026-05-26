Какой официальный курс валюты?

Официальный курс доллара США 26 мая торгуется по 44,24 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 25 мая. Официальный курс евро составляет 51,52 гривны, следовательно его цена выросла на 19 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 27 мая курс валюты будет таким:

доллар – 44,27 гривны (+3 копейки);

евро – 51,51 гривны (-1 копейка).

Интересно! Предыдущий рекорд в Украине американская валюта установила 25 мая – 44,26 гривны по курсу Нацбанка.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 26 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,97 гривны , а продажа – по 44,46 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,14 гривны , а продажа – по 44,15 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,77 гривны, а продажа – по 44,17 гривны.