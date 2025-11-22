Почему 500 евро выводят из обращения?

500 евро решили вывести из обращения в 2019 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Читайте также Кто контролирует рынок алюминия: одна из стран производит более половины мировой доли

Обратите внимание! Такое решение было принято на фоне того, что именно эту купюру часто подделывали и использовали в мошеннических целях.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– отмечает ЕЦБ.

По состоянию на сейчас, 500 евро это действующее платежное средство. То есть, его можно использовать для расчетов.

Важно! Первая серия евро вышла 1 января 2002 года. Тогда были выпущены купюры номиналами: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500.

Какие еще евро выводят из обращения?

Как отмечает издание Capital, ЕЦБ хочет постепенно поменять банкноты 20 и 50 евро. Замена таких купюр должна была начаться еще в апреле.

Заметим, что сейчас эти банкноты действующие. Их стремятся заменить исключительно для того, чтобы улучшать защиту купюр, которые находятся в использовании.

Что еще важно знать о евро сейчас?