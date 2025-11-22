Почему 500 евро выводят из обращения?
500 евро решили вывести из обращения в 2019 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
Обратите внимание! Такое решение было принято на фоне того, что именно эту купюру часто подделывали и использовали в мошеннических целях.
Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,
– отмечает ЕЦБ.
По состоянию на сейчас, 500 евро это действующее платежное средство. То есть, его можно использовать для расчетов.
Важно! Первая серия евро вышла 1 января 2002 года. Тогда были выпущены купюры номиналами: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500.
Какие еще евро выводят из обращения?
Как отмечает издание Capital, ЕЦБ хочет постепенно поменять банкноты 20 и 50 евро. Замена таких купюр должна была начаться еще в апреле.
Заметим, что сейчас эти банкноты действующие. Их стремятся заменить исключительно для того, чтобы улучшать защиту купюр, которые находятся в использовании.
Что еще важно знать о евро сейчас?
Как сообщает НБУ, чаще всего подделывают сейчас 200 евро. 35% от всех изъятых евровых фальшивок в прошлом году – была именно банкнота этого номинала. Также довольно часто подделывают 100 и 50 евро.
На результат обмена евро влияет состояние купюр. Те, которые имеют признаки незначительного износа – обмениваются по стандартной процедуре. А вот значительно поврежденные отдаются на инкассо по тарифам финучреждения (в результате такого обмена, вы получите не полную сумму, а с учетом установленной комиссии).