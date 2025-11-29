Можно ли выручить больше за доллары 2006 года?

Доллары 2006 года выпуска имеют такую же ценность, как и другие. Заплатить больше могут только коллекционеры, если ваша банкнота имеет какую-то особенность, сообщает 24 Канал.

Как отмечает НБУ, при обмене важную роль играет состояние банкноты. То есть, степень поврежденности.

Обратите внимание! НБУ отменил понятие "незначительно изношенная" банкнота еще в 2023 году.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– подчеркнул регулятор.

Купюры, которые имеют признаки незначительного повреждения, подлежат свободному обмену. Несколько иная ситуация с купюрами, считающимися значительно изношенными. Ведь такие банкноты передаются на инкассо, то есть:

вы передаете такую купюру в банк;

а уже банк передает ее иностранному банку-корреспонденту для обмена, как объясняет Нацбанк.

Важно! Инкассо происходит по тарифам финучреждения.

Что еще важно знать о долларах сейчас?