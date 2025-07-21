Что известно о купюре номиналом 200 евро?

Банкнота номиналом 200 евро является второй по величине среди всех евро-купюр и крупнейшей из тех, продолжающих выпускаться. Она находится в обращении с 2002 года, когда евро было введено в наличной форме, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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По состоянию на июль 2023 года в странах еврозоны находилось в обращении около 849 миллионов банкнот номиналом 200 евро. Это делает ее второй по редкости среди всех евро-купюр – на нее приходится лишь 2,9% от общего количества банкнот.

Как выглядит купюра номиналом 200 евро?

Банкноты первой серии выполнены в желто-коричневой цветовой гамме, а банкноты второй серии – в коричневой. На купюре изображены мосты, арки или дверные проемы в стиле ар-нуво (конец XIX века). Дизайн новой банкноты серии "Европа" номиналом 200 евро был представлен 17 сентября 2018 года, а в обращение она поступила 28 мая 2019 года.

Купюра номиналом 200 евро нового образца / фото Getty Images

Как и все банкноты евро, она содержит номинал, флаг Европейского союза, подпись президента Европейского центрального банка, инициалы ЕЦБ на разных языках ЕС, карту Европы, изображение заморских территорий ЕС, звезды из флага ЕС, а также двенадцать защитных элементов, перечисленных ниже.