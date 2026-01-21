Как самостоятельно проверить, платят ли за вас ЕСВ: инструкция

Даже при условии официального трудоустройства не всегда есть уверенность, что работодатель добросовестно уплачивал единый социальный взнос (ЕСВ). Однако от этого напрямую зависит страховой стаж, который учитывается при назначении пенсии.

Как узнать, платили ли за вас ЕСВ?

Если у вас возникли сомнения относительно определенного периода работы, проверить начисленный страховой стаж можно самостоятельно. Как это сделать онлайн – рассказали на портале "Дебет-Кредит".

Справка ОК-5 или ОК-7

Справки ОК-5 и ОК-7 – это индивидуальные сведения из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования:

ОК-5 формируется за любой период, начиная с 2000 года, и содержит данные о сумме заработка для исчисления пенсии, определения страхового стажа, уплаты страховых взносов;

ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос, и страховой стаж за период с 2011 года.

Получить их можно через мобильное приложение Дия. Для этого необходимо авторизоваться в кабинете гражданина, выбрать в меню "Услуги" услугу "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7", после проверить корректность своих данных и отправить запрос.

Кроме того, можно воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда по ссылке – нажмите "Вход" и авторизуйтесь удобным способом. В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите пункт "Запрос на получение электронных документов".

В поле "Тип обращения" выберите "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7" (общие данные уже будут заполнены системой) и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных. После этого нажмите "Отправить в ПФУ" – справка формируется и отправляется автоматически в личный кабинет в раздел "Мои обращения".

Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда

Существует и другой способ узнать об уплате своего ЕСВ онлайн. Сначала необходимо авторизоваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Затем на титульной странице нужно просмотреть раздел "Признак наличия заработной платы без уплаты взносов в закрытых отчетных периодах":

отметка "Нет" – страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника;

– страховые взносы уплачены за все периоды трудовой деятельности работника; отметка "Да" – наличие в реестре сведений о начисленной заработной плате, доход или денежное обеспечение без уплаты взносов (то есть на момент авторизации пользователя есть периоды с незасчитанным страховым стажем).

Как проверить уплату ЕСВ онлайн: смотрите видеоинструкцию

Что еще можно сделать онлайн?