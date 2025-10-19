Много ли титана в Украине?

Известно, что Украина сейчас владеет около 1% мировых запасов титана, а это где-то 8 миллионов тонн этого металла, передает 24 Канал со ссылкой на Центр экономической стратегии.

Дело в том, что Украина до полномасштабного вторжения в 2022 году обеспечивала 6% – 7% мировой добычи титановой руды и производства титановых концентратов.

Как свидетельствуют данные Геологической службы США, в 2024 году производство титана в стране сократилось – до 120 тысяч тонн ильменита и 10 тысяч тонн рутилового концентрата.

Известно, что крупнейший производитель титана в Украине – Объединенная горно-химическая компания (УГХК-Титан) – была приватизирована за почти 4 миллиарда гривен в 2024 году.

Интересно, что в интервью РБК-Украина заведующий отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова рассказала, что в Украине на самом деле может быть гораздо больше запасов титана, чем 1%.

Речь идет о 20% от мировых объемов, что может сделать страну одним из ключевых игроков по добыче этого стратегического металла.

Кроме того, в Украине развивается мощная индустрия добычи строительных камней, в частности редких лабрадоритов.

