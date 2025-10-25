Как проводится работа банков во время блэкаутов?
Как рассказал председатель правления Глобус Банка, Сергей Мамедов, передает 24 Канал, офисы банков в городах, где ситуация со светом хуже, сейчас работают в стандартном режиме в соответствии с сетью Power Banking.
Обратите внимание! В каждом населенном пункте Украины, где есть отделения банков, не менее 50% банковских отделений являются "дежурными". Это означает, что они присоединены к сети Power Banking, что гарантирует их бесперебойную работу.
Под работой в стандартном режиме подразумевается: привычный график работы, наличие альтернативных (дополнительных) источников электропитания, резервных каналов связи (преимущественно оптоволоконных).
Коммерческие банки тщательно подготовились к возможным блэкаутам. Поэтому клиенты, независимо от города, могут получить обычный спектр банковских услуг, которые предоставляло конкретное отделение в "нормальном" режиме,
– говорит банкир Мамедов.
Мамедов добавляет, что в городах, что под постоянными атаками врага по энергетической инфраструктуре, постепенно удается устранять последствия ударов благодаря работе энергетиков.
Несмотря на это, ситуация все еще остается хрупкой и труднопрогнозируемой. Поэтому банки по всей стране продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Напоминаем! Power Banking – это объединенная сеть отделений банков Украины, отмечает НБУ. Цель такой сети – работать и предоставлять необходимые услуги во время блэкаута. Сейчас сеть насчитывает около 2 400 отделений.
Что известно о системе Power Banking?
В 2022 году Нацбанк инициировал создание банковской сети POWER BANKING, которая объединила самые мощные украинские банки.
Услуги такие предоставляют: получение наличных (банкоматы, касса), платежи, перевод средств (касса, терминалы самообслуживания), обмен валют при наличии наличной валюты в кассе, консультации менеджеров по финансовым вопросам.
В 2023 году, по словам заместителя председателя НБУ Алексея Шабана, опыт и техническая готовность за прошлые годы также использовалась.