Как проводится работа банков во время блэкаутов?

Как рассказал председатель правления Глобус Банка, Сергей Мамедов, передает 24 Канал, офисы банков в городах, где ситуация со светом хуже, сейчас работают в стандартном режиме в соответствии с сетью Power Banking.

Обратите внимание! В каждом населенном пункте Украины, где есть отделения банков, не менее 50% банковских отделений являются "дежурными". Это означает, что они присоединены к сети Power Banking, что гарантирует их бесперебойную работу.

Под работой в стандартном режиме подразумевается: привычный график работы, наличие альтернативных (дополнительных) источников электропитания, резервных каналов связи (преимущественно оптоволоконных).

Коммерческие банки тщательно подготовились к возможным блэкаутам. Поэтому клиенты, независимо от города, могут получить обычный спектр банковских услуг, которые предоставляло конкретное отделение в "нормальном" режиме,

– говорит банкир Мамедов.

Мамедов добавляет, что в городах, что под постоянными атаками врага по энергетической инфраструктуре, постепенно удается устранять последствия ударов благодаря работе энергетиков.

Несмотря на это, ситуация все еще остается хрупкой и труднопрогнозируемой. Поэтому банки по всей стране продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Напоминаем! Power Banking – это объединенная сеть отделений банков Украины, отмечает НБУ. Цель такой сети – работать и предоставлять необходимые услуги во время блэкаута. Сейчас сеть насчитывает около 2 400 отделений.

Что известно о системе Power Banking?