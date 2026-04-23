Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 23 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,15 гривны (-4 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,85 гривны (-3 копейки), а продажа – по 43,90 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,39 гривны (-3 копейки), а продают – по 43,93 гривны (+10 копеек).

Что влияет на курс евро в Украине?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что курс евро в Украине в значительной степени зависит от глобального рынка – прежде всего от соотношения евро к доллару и доллара к гривне.

Поэтому международные события, в частности война на Ближнем Востоке, быстро влияют на позиции евровалюты. В частности, Европа более чувствительна к энергетическим рискам, например:

во время обострений – евро обычно ослабевает из-за ожиданий роста цен и инфляции;

в периоды стабилизации – может частично восстанавливать утраченные позиции.

По словам эксперта, из-за постоянного геополитического напряжения прогнозировать динамику евро становится все сложнее.