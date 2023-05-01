В понедельник, 1 мая, правительство США конфисковало банк First Republic и продало его крупнейшему финансовому учреждению США по объему активов – JPMorgan. По сути, это продолжение банкопада, который начался в марте 2023 года.

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Крах еще одного банка в США

Теперь JPMorgan получит контроль над всеми депозитами и почти 100% активов банка. First Republic. Таким образом регулятор заверил вкладчиков, что их средства в безопасности и положил конец неопределенности вокруг будущего этого банка.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов добавила, что ее страховой фонд теперь должен выплатить примерно 13 миллиардов долларов для покрытия убытков обанкротившегося финучреждения.

На момент создания этого материала акции JPMorgan торгуются на рынке по цене на уровне 138,24 доллара за штуку. С начала торгов эти активы подорожали на 0,87%. Рыночная капитализация банка составляет почти 404 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Последние вызовы перед First Republic

Дело в том, что за первый квартал этого года First Republic потерял 102 миллиарда долларов депозитов Эти деньги вывели вкладчики. По состоянию на конец прошлого года депозиты оценивали в 176 миллиардов долларов США.

В First Republic пытались улучшить ситуацию и справиться с кризисом, но это не помогло. Например, с января по март этот банк получил 92 миллиарда долларов ссуд от в основном от Федерального резерва и кредиторов, которые связаны с правительством.

Однако турбулентность вокруг финансового учреждения не стихала несколько недель. В частности, 27 апреля акции банка обвалились свыше 50% во время торговой сессии. К тому моменту с начала года ценные бумаги потеряли больше чем 90% своей стоимости.

К теме! First Republic – это второй по объему активов банк, обанкротившийся в истории США. Финансовое учреждение уступает только Washington Mutual. Этот банк потерпел крушение в 2008 году.

Окончательный коллапс First Republic спровоцировала та же причина, что и банкротство Silicon Valley Bank и Signature Bank: решение вкладчиков забрать свои деньги с депозитов и массовую распродажу акций.