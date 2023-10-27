Напомним, что благодаря западным санкциям Россия уже почти два года не может получить доступ к 300 миллиардам долларов центробанка. Согласно данным бельгийского правительства, львиная доля этих средств лежит на счетах международного депозитария Euroclear. Речь идет о 180 миллиардах долларов.

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Украина может получить доходы от замороженных российских активов

В настоящее время лидеры ЕС смогли согласовать план использования миллиардных доходов, поступающих от замороженных российских активов, для помощи Украине. Эту ситуацию также прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Прежде всего, чиновница подчеркнула, что на политическом уровне в ЕС пришли к согласию, что Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины.

Она также отметила, что европейские лидеры обсудили пути передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. По словам фон дер Ляйен, сейчас Европейская комиссия работает над подготовкой предложения по передаче налогов с замороженных российских активов. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.

Эти прибыли (по налогообложению – 24 Канал) уже достаточно значительные, и эта идея состоит в том, чтобы вытащить их, а затем направить через бюджет ЕС или через фонды Украины на ее восстановление,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Комиссия намерена представить в начале декабря план, облегчающий передачу вышеупомянутых доходов от замороженных российских активов официальному Киеву. По данным Euroclear, эти активы за 9 месяцев этого года "заработали" 3 миллиарда евро. В то время как годом ранее эта сумма составила 347 миллионов евро за аналогичный период.

Также добавим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что Вашингтон и Брюссель ищут юридические основания, которые позволят им передать Украине замороженные 300 миллиардов долларов. Американский чиновник также подчеркнул, что именно Россия должна заплатить за свою военную агрессию.