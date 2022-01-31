Продажа NFT-токенов от Деппа.

Известно, что актер 1111 NFT-токенов распределит среди команды проекта, поклонников и благотворительных организаций, ведь только 10 тысяч от коллекции Деппа будут выставлены на продажу. Четверть вырученных средств по продажам токенов направят на благотворительность.

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Как можно приобрести токены

NFT выпущено на блокчейне Ethereum. Приобрести работы Деппа можно на официальном сайте проекта . Купить их могут только пользователи, победившие в лотерее.

Вторичную продажу NFT откроют на маркетплейсе Rarible. В будущем владельцы токенов получат право приобретать физические копии картин.

Мы решили выпустить серию портретов, но так, чтобы получить что-то вместо этого. Возможность поздравить моих поклонников и поддержать благотворительные организации, которые были так важны для моей семьи, — невероятный подарок. Я надеюсь, что мы сможем создать вокруг этих NFT новое сообщество друзей. Мое участие в этом пространстве только начинается,

– поделился актер.