Продаж NFT-токенів від Деппа

Відомо, що актор 1 111 NFT-токенів розподілить серед команди проєкту, шанувальників та благодійних організацій, адже лише 10 тисяч від колекції Деппа будуть виставлені на продаж Чверть виручених коштів з продажів токенів спрямують на благодійність.

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Як можна придбати токени

NFT випущено на блокчейні Ethereum. Придбати роботи Деппа можна на офіційному сайті проєкту. Купити їх можуть лише користувачі, що перемогли у лотереї.

Вторинний продаж NFT відкриють на маркетплейсі Rarible. У майбутньому власники токенів отримають право купувати фізичних копій картин.

Ми вирішили випустити серію портретів, але так, щоб отримати щось натомість. Можливість привітати моїх шанувальників і підтримати благодійні організації, які були такими важливими для моєї сім'ї, — неймовірний подарунок. Я сподіваюся, що ми зможемо створити навколо цих NFT нову спільноту друзів. Моя участь у цьому просторі лише починається,

– поділився актор.