Стоимость акций Apple, принадлежащих компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, выросла на 9,8 миллиарда долларов, поскольку активы техгиганта подорожали примерно на 7% на фоне отчета компании за четвертый квартал 2021 года.

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Новая победа Уоррена Баффета

Компания Berkshire Hathaway начала инвестировать в Apple в 2016 году и на сегодня накопила в своем портфеле более 887 миллионов акций техгиганта или более 5% выпущенных акций Apple.

В течение этих лет Баффет был одним из самых больших поклонников Apple, несмотря на то, что ранее он считал инвестиции в этот сектор слишком рисковыми для Berkshire Hathaway. В настоящее время ценные бумаги Apple составляют более 40% инвестиционного портфеля компании Баффета.

К теме! Компания Apple сообщила, что за последние три месяца 2021 года ее доход составил почти 124 миллиарда долларов против прогнозировавших 118,66 миллиарда. Вероятно, инвестор больше всего заинтересовало заявление гендиректора Тима Кука о том что ситуация с дефицитом чипов улучшается.

Доля Berkshire Hathaway в Apple подорожала на 9,8 миллиарда долларов / Фото Unpsplash

Баффет добавил, что не воспринимает Apple как акцию, а считает это "нашим третьим бизнесом". Он даже заявил, что это "пожалуй, самый лучший бизнес, который я знаю в мире". Кроме того, миллиардер назвал iPhone "липким" продуктом, поощряющим потребителей оставаться в этой экосистеме и делать обновления на постоянной основе. Актуальные данные относительно состояния Уоррена Баффета и стоимости Apple:

Forbes оценивает капитал известного инвестора в 113,2 миллиарда долларов. На момент создания этого материала он занимает 6 строчку в рейтинге самых богатых людей мира;

По версии Bloоmberg, состояние Баффета составляет 113 миллиардов долларов;

Цена акций Apple колеблется на уровне 170,33 доллара за каждую, рыночная капитализация компании составляет 2,782 триллиона долларов, передает Yahoo!Finance .