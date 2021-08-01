Несмотря на то, что Безос покинул пост генерального директора Amazon, ему до сих пор принадлежат почти 11% акций компании.

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Джефф Безос потерял почти 14 миллиардов долларов

Доход компании Amazon третий квартал подряд превышает 100 миллиардов долларов. Однако на этот раз показатели за последние три месяца не оправдали ожиданий экспертов с Уолл-стрит. В конце недели акции Amazon упали на 7%. Это стоило Джеффу Безосу 13,5 миллиарда долларов. С 207 миллиардов долларов капитал бизнесмена уменьшился до 193 миллиардов долларов.

Джефф Безос потерял 13,5 миллиарда долларов / Инфографика Yahoo! Finance

По состоянию на воскресенье, 1 августа, стоимость акций Amazon составляет 3327 долларов за каждую. Об этом сообщает издание Yahoo! Finance . Рыночная капитализация компании остановилась на уровне 1,6 триллиона долларов.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Безос все еще остается самым богатым человеком мира. Он опережает Илона Маска с капиталом в 188 миллиардов долларов в 5 миллиардов долларов и французского предпринимателя Бернара Арно, состояние которого оценивается в 173 миллиарда долларов, на 20 миллиардов долларов.