Попри те, що Безос покинув пост генерального директора Amazon, йому досі належать майже 11% акцій компанії.

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Джефф Безос втратив майже 14 мільярдів доларів

Дохід компанії Amazon третій квартал підряд перевищує 100 мільярдів доларів. Проте, цього разу показники за останні три місяці не виправдали очікувань експертів з Волл-стріт. Наприкінці тижня акції Amazon впали на 7%. Це коштувало Джеффу Безосу 13,5 мільярда доларів. З 207 мільярдів доларів капітал бізнесмена зменшився до 193 мільярдів доларів.

Джефф Безос втратив 13,5 мільярда доларів / Інфографіка Yahoo!Finance

Станом на неділю, 1 серпня, вартість акцій Amazon становить 3327 доларів за кожну. Про це інформує видання Yahoo!Finance. Ринкова капіталізація компанії зупинилася на рівні 1,6 трильйона доларів.

За даними Bloomberg Billionaires Index, Безос все ще залишається найбагатшою людиною світу. Він випереджає Ілона Маска з капіталом у 188 мільярдів доларів на 5 мільярдів доларів та французького підприємця Бернара Арно, статки якого оцінюють у 173 мільярди доларів, на 20 мільярдів доларів.

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