Какие годы выгодно учесть при выходе на пенсию?

Пенсионный фонд Украины автоматически использует сведения о зарплате с 1 июля 2000 года, о чем говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также Индексация пенсий в 2026 году: когда она состоится и как изменятся выплаты

Вся информация уже содержится в электронных реестрах. Но иногда можно учитывать и ранние периоды работы:

по личному желанию;

если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Как отметил эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, справки о зарплате до 2000 года принимаются только, если их можно подтвердить первичными бухгалтерскими документами.

Если человек выходит на пенсию, например, в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет заработную плату за период 2000 – 2026,

– говорится в материале.

Но пенсионер или пенсионерка имеет право дополнительно подать справки о доходах за предыдущие годы.

Обратите внимание! Это выгодно лицам, которые в 1980 – 1990-х годах имели высокий официальный доход. Поэтому их средний коэффициент заработка может вырастет, а значит и размер ежемесячной пенсии.

Что еще следует знать о страховом стаже?