Какие условия получения пенсии по потере кормильца?
В 2026 году право на пенсию по потере кормильца осталось лишь у нетрудоспособных членов семьи умершего, которые находились на его иждивении. Однако не все родственники автоматически получают выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
На государственные выплаты могут рассчитывать только те члены семьи, кто соответствует четким критериям:
- жена или муж;
- нетрудоспособные родители;
- дети до 18 лет или дети с инвалидностью;
- а также родственники, которые ухаживают за детьми умершего до 8 лет.
Лица, которые не подпадают под эти категории, а также совершеннолетние трудоспособные дети, пенсию не получат.
Важно! Ключевым условием для назначения пенсии по потере кормильца остается наличие у умершего достаточного страхового стажа. Такого же, как для назначения пенсии по инвалидности ІІІ группы.
Какой размер пенсии по потере кормильца в 2026 году?
Размер пенсии в 2026 году зависит от количества нетрудоспособных членов семьи, уточнили в Пенсионном фонде:
- одному члену – 50% от пенсии умершего кормильца;
- двум и более – 100%, впрочем выплата делится поровну.
Минимальные выплаты с учетом государственной помощи стартуют от 2 595 гривен для одного члена семьи.
Обратите внимание! Оформить пенсию можно в течение 12 месяцев после смерти кормильца, подав в ПФУ необходимые документы о родственных отношениях, пребывания на иждивении и страховой стаж умершего.
Что еще следует знать о пенсии по потере кормильца?
Вдовы военных имеют право на пенсию в случае потери кормильца по закону № 2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Важно, что для назначения выплаты не обязательно, чтобы женщина была на содержании мужа во время его жизни. Пенсия предоставляется как государственная гарантия поддержки после потери кормильца.
Право на выплату возникает, если вдова является нетрудоспособной и ее муж военный, который погиб, умер или пропал без вести во время службы. А также в случае смерти позже из-за травм или болезней, связанные со службой.