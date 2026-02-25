Какое заявление сделала фон дер Ляйен?

Президент Еврокомиссии указала, что российские удары по "Дружбе" это посягательство на энергетическую безопасность ЕС, сообщает "Европейская правда".

Кроме этого Урсула фон дер Ляйен:

осудила действия России;

а также – поблагодарила премьера Хорватии Андрея Пленковича за помощь в поставках нефти Венгрии, Словакии и Сербии, которое происходит через Адриатический трубопровод.

Напомним, сейчас российская нефть поставляется в ряд стран через Хорватию, сообщает MTI. В частности, речь идет о Венгрии и Словакии. Эти государства стремятся получать сырье из России и в дальнейшем.

Загреб согласился помочь Будапешту и Братиславе. Однако поставки российской нефти должны происходить, согласно действующим требованиям ЕС и не нарушать санкции.

Важно! ЕС не сомневается в том, что Украина продолжает ремонт "Дружбы". Однако настаивает на ускорении этого процесса.

Фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Мы просим ускорить ремонт трубопровода после российских ударов.

Почему российская нефть не поступает через "Дружбу"?