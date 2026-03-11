В чем выгода от конфликта на Ближнем Востоке?
Цена нефти растет на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает Axios.
Соответственно, растут и доходы ряда экспортеров. Тех, кто:
- расположен далеко от зоны конфликта;
- имеет значительные запасы нефти и возможность их экспортировать.
Например, такими являются Норвегия и Канада. Не стоит исключать из списка и страны с развивающимися, рынками: Нигерию и Колумбию.
А Россия, очевидно, становится наиболее очевидным "победителем" в этой ситуации. Ведь цена российского сырья достигает уровня мировых эталонных марок.
Российская нефть, на которую наложены санкции, торгуется по более высокой цене от популярного международного эталона, что просто безумие,
– указал историк экономики Корнельского университета, в интервью Axios Николас Малдер.
Нужно понимать, что доходы России от нефти ощутимо упали раньше. Это произошло на фоне санкций, проблем с экспортом и ценового потолка, который, в частности, утвердил ЕС.
Заметим, что на фоне ситуации с Ираном, по России могут быть приняты определенные изменения. В частности, как указывал Reuters Белый дом имеет возможность:
- отменить санкции против России;
- а также – высвободить экстренные запасы сырой нефти.
Эти обсуждения отражают опасения Белого дома относительно того, что рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет вред американскому бизнесу и потребителям накануне промежуточных выборов в ноябре, когда коллеги Трампа, республиканцы, надеются сохранить контроль над Конгрессом,
– указывает издание.
Какие изменения, по российской нефти, ощутимы сейчас?
Еще на прошлой неделе администрация Трампа выдала 30-дневное освобождение от санкций для Индии, чтобы она могла покупать российскую нефть. Однако и здесь есть ограничения. Сейчас Нью-Дели имеет право закупать только ту нефть из России, которая застряла в море.
Как указал Белый дом, это решение не принесет России значительной прибыли. Однако, оно позволит несколько снизить цены на нефть.