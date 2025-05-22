Китай импортировал рекордные объемы драгоценного металла

В апреле 2025 года Китай приобрел рекордные объемы платины за год. Спрос на металл обеспечили ювелиры и инвесторы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Они выбирали платину из-за относительной стабильности драгоценного металла. За месяц вторая экономика мира приобрела 11,5 тонны металла. Для сравнения, золото в последние месяцы и годы существенно подорожало. Интересно, что высокие цены не помешали Китаю в апреле купить наибольшие объемы золота за 11 месяцев.

К теме! На момент создания этого материала, фьючерсы на платину торгуются на уровне 1060 долларов за унцию. Драгоценный металл отошел от максимума за год, который зафиксировали на уровне 1074 доллара за унцию, по данным TradingEconomics.

Добавляют, что платина приобрела особую популярность среди ювелиров. Особенно это касается Китая, где спрос на драгоценный металл в первом квартале вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Более того, по прогнозам аналитиков Bloomberg Intelligence, мировой спрос на платину будет превышать предложение на рынке до конца этого десятилетия.