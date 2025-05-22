Китай імпортував рекордні обсяги дорогоцінного металу

У квітні 2025 року Китай придбав рекордні обсяги платини за рік. Попит на метал забезпечили ювеліри та інвестори, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Вони обирали платину через відносну стабільність дорогоцінного металу. За місяць друга економіка світу придбала 11,5 тонни металу. Для порівняння, золото в останні місяці та роки суттєво подорожчало. Цікаво, що високі ціни не завадили Китаю у квітні купити найбільші обсяги золота за 11 місяців.

До теми! На момент створення цього матеріалу, ф'ючерси на платину торгуються на рівні 1060 доларів за унцію. Дорогоцінний метал відійшов від максимуму за рік, який зафіксували на рівні 1074 долари за унцію, за даними TradingEconomics.

Додають, що платина набула особливої популярності серед ювелірів. Особливо це стосується Китаю, де попит на дорогоцінний метал у першому кварталі зріс на 26% порівняно з минулим роком. Ба більше, за прогнозами аналітиків Bloomberg Intelligence, світовий попит на платину буде перевищувати пропозицію на ринку до кінця цього десятиліття.