Сфера инвестирования до сих пор считается мужским делом. Однако, женщины имеют немало преимуществ перед сильным полом, когда дело доходит до реальных действий и успешных сделок.

Доля женщин-инвесторов на финансовых рынках до сих пор намного меньше. По статистике, мужчины торгуют почти в 2 раза чаще, чем женщины. Но на самом деле женщины имеют ряд качеств, которые могут сделать их очень успешными в этой сфере.

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Высокая доходность

Доходность инвестиций, которые делают женщины, оказывается выше, чем у мужчин. Составленные ими инвестиционные портфели в целом выгоднее мужских почти на 1% . Интересен тот факт, что мужчины совершают больше сделок и более чувствительны к новостным сигналов. Женщины же ведут довольно сдержанную и консервативную игру на рынке, однако обычно именно такая тактика и позволяет им заключать выгодные сделки.

Кроме того, они менее азартные: не участвуют в авантюрах и не верят заманчивым обещаниям чрезвычайных доходов от сомнительных операций. Женщины предпочитают акциям стабильных компаний, которые гарантируют им доход, тогда как мужчины гонятся за высокими прибылями и чаще вкладывают средства в стартапы.

Сдержанность и стабильность

Примерно 70% мужчин-инвесторов заявляли, что они полностью уверены в своих силах. Зато среди женщин этот показатель равен лишь 52% . Можно утверждать, что женщинам свойственно сомневаться в тех случаях, когда они хотят сделать инвестицию.

Однако, этот факт имеет и положительные стороны. Самоуверенность мужчин часто приводит к тому, что они переоценивают свои возможности, тогда как женщины стараются избегать необдуманных и спонтанных сделок.

Умение использовать чужой опыт

Женщины часто не уверены в своей компетенции, поэтому они готовы обращаться за помощью к экспертам. На финансовых рынках это очень важно, потому что новичку в инвестировании чрезвычайно сложно выйти на хороший уровень доходности без своевременных советов от более опытных профессионалов рынка. Мужчины же обычно пренебрегают этой возможностью.

Женщины добиваются успеха в сфере инвестиций / Фото Pexels

Интуиция и чутье

Кроме того, что женщины не чураются помощи профессионалов, успешно торговать на финансовых рынках им помогает и интуиция. Их преимуществом также является развитая эмпатия. Учитывая человеческий фактор, женщины лучше мужчин понимают тенденции и настроения рынка.

Как начать зарабатывать?

Чтобы начать зарабатывать на финансовых рынках, важно выбрать удобную торговую платформу. Одним из лучших вариантов является торговая платформа Libertex от финансовой компании Forex Club. Финансовая площадка имеет более 250 различных инструментов:

акции,

индексы,

криптовалюта,

сырье,

энергоносители,

сельхозтовары.

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Платформа доступна в виде веб-страницы, а также приложений для операционных систем iOS и Android. Это позволяет осуществлять операции полностью в режиме онлайн с любого устройства с доступом к Интернету. Все что нужно сделать для получения прибыли – открыть и пополнить счет в Libertex , выбрать соответствующий финансовый инструмент, определиться с суммой и направлением сделки. После этого вам останется нажать "в рост" или "в снижение" в зависимости от того, куда по вашему мнению будет двигаться цена выбранного вами актива.

Торговая платформа от Forex Club предлагает встроенные инструменты технического анализа рынка и ленту новостей, которые позволяют анализировать его динамику и открывать прибыльные сделки. Если вы не хотите самостоятельно анализировать рынок, то вам помогут эксперты Forex Club с многолетним опытом успешных инвестиций. Они смогут подобрать необходимый инструмент для инвестирования, ответят на все вопросы и рекомендации, которые позволят осуществлять успешные операции.