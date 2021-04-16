Американська корпорація Apple разом з партнерами почала реалізацію масштабного екологічного проєкту з порятунку лісів. Про цілі та плани компанії – читайте далі.

Корпорація Apple рішуче налаштована втілити в життя свою екологічну ціль – за 10 років стати вуглецево-нейтральною. Саме тому технічний гігант разом з некомерційними організаціями Conservation International та Goldman Sachs спільно створили окремий інвестиційний фонд.

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"Зелені" цілі

На проєкти з відновлення лісів виділили 200 мільйонів доларів. Особливу увагу зосередять на збережені біорізноманіття лісів та розвиток раціонального й екологічного лісокористування зі збереженням природного балансу.

Наразі головною ціллю фонду є щорічне "видалення" з атмосфери щонайменше 1 мільйона тонн вуглекислого газу. Саме такі обсяги вуглецю викидають в атмосферу понад 200 тисяч легкових автомобілів.

Apple створив фонд для відновлення лісів / Фото unsplash

У корпорації зазначили, що за основу були взяті Конвенції ООН з клімату та Міжурядової групи експертів зі зміни клімату.

У контексті екологічної кампанії, Apple шукатиме шляхи скорочення викидів у атмосферу від їхнього виробництва на 75%. Зокрема, техгігант має намір збільшити частку продукції, створену з перероблених матеріалів та перевести всі центри виробництва на відновлювальні джерела енергії. За інші 25% відповідатиме Restore Fund.

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