Безумный результат: в Monobank рассказали, какую сумму задонатили украинцы на ВСУ

Украинцы продолжают активно поддерживать защитников и защитниц Украины. В частности, в Monobank сообщили, какую сумму уже задонатили через их приложение с начала

Украинцы поддержали ВСУ на десятки миллиардов гривен

Согласно заметке соучредителя Monobank Олега Гороховского, с начала полномасштабной агрессии России против Украины украинцы помогли армии на сумму в размере 43,7 миллиарда гривен. В валютном эквиваленте эта сумма составляет 1 миллиард евро.

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Олег Гороховский Соучредитель Monobank Все комплименты уже клише. Скажу, что настоящая честь быть причастным к такому.

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