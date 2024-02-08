НБУ может ввести новые ограничения

В Нацбанке обсуждают ограничения для карточных переводов и введение предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания. Рожкова заявила, что дополнительные ограничения финансовых операций для физических лиц и лимиты по использованию личных средств крайне чувствительная тема в Украине.

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По ее словам, в НБУ этот вопрос тщательно изучают. Также первый заместитель главы центробанка отметила, что не будет ничего анонсировать до принятия окончательного решения, чтобы избежать каких-либо манипуляций.

Екатерина Рожкова добавила, что потенциальное введение новых ограничений имеет отношение к проблеме теневых платежей. Специалист отметила, что это сейчас по-настоящему актуально. Она подметила, что эта проблема в основном касается существенной части предпринимателей, которые все еще используют "самые разнообразные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".

Добавим, что в Нацбанке предупредили, что международная помощь от партнеров до сих пор играет критически важную роль для экономической стабильности Украины, однако со временем ее объемы будут уменьшаться. Для примера, в 2023 году Украина в целом получила 42,5 миллиарда долларов такой помощи в виде грантов и кредитов.