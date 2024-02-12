Українці підтримали ЗСУ на десятки мільярдів гривень
Згідно з дописом співзасновника Monobank Олега Гороховського, від початку повномасштабної агресії Росії проти України українці допомогли війську на суму у розмірі 43,7 мільярда гривень. У валютному еквіваленті ця сума становить 1 мільярд євро.
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Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого.
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- Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року у Monobank оголосили про запуск нового сервісу для допомоги ЗСУ. Йдеться про "Бойові", які кожен зможе залишати після відвідування закладів. Ці кошти будуть спрямовувати безпосередньо на потреби військових;
- НБУ може запровадити нові обмеження для карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Регулятора ретельно вивчає це питання та попереджає, що це пов'язано з проблемою тіньових платежів.