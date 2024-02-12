Українці підтримали ЗСУ на десятки мільярдів гривень

Згідно з дописом співзасновника Monobank Олега Гороховського, від початку повномасштабної агресії Росії проти України українці допомогли війську на суму у розмірі 43,7 мільярда гривень. У валютному еквіваленті ця сума становить 1 мільярд євро.

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Олег Гороховський Співзасновник Monobank Усі компліменти вже кліше. Скажу, що справжня честь бути причетним до такого.

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