Дональд Трамп изменил мнение о биткоине, но есть важный момент
Источник:Business Insider
Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на текущий рост стоимости биткоина. Он даже поделился своими планами относительно криптовалюты, если ему удастся снова выиграть на выборах.
Трамп начинает более позитивно относиться к биткоину, который фиксирует новые рекорды на рынке. На момент создания этого материала, курс цифровой монеты колеблется на уровне 72 тысяч долларов, согласно данным CoinMarketCap.
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Дональд Трамп изменил мнение о биткоине
Трамп даже заявил, что не будет бороться с биткоином, если ему удастся во второй раз стать президентом. Он, в частности, заявил, что криптовалютой "очень много пользуются". Выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Напомним, что Дональд Трамп ищет средства для своей кампании. Он даже встречался с Илоном Маском и другими донорами-республиканцами.К теме! Впервые в 2024 году биткоин обновил свой исторический максимум на рынке. 6 марта криптовалюта подорожала до 69 202 долларов, установив новый рекорд.
Интересно, что в 2021 году Трамп говорил, что биткоин – это "афера против доллара США". Также политик и бизнесмен указывал, что недоволен тем, что цифровая монета конкурирует с американской валютой.
Второй пункт все еще беспокоит Трампа, поскольку он не хочет, чтобы люди отказывались от доллара. В то же время рыночная капитализация биткоина в более 1,4 триллиона долларов способствует изменению мнения политики относительно цифровой монеты.