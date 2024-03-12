Трамп починає більш позитивно ставитися до біткойна, який фіксує нові рекорди на ринку. На момент створення цього матеріалу, курс цифрової монети коливається на рівні 72 тисяч доларів, згідно з даними CoinMarketCap.

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Дональд Трамп змінив думку про біткойн

Трамп навіть заявив, що не буде боротися з біткойном, якщо йому вдасться вдруге стати президентом. Він, зокрема, заявив, що криптовалютою "дуже багато користуються". Вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Нагадаємо, що Дональд Трамп шукає кошти для своєї кампанії. Він навіть зустрічався з Ілоном Маском та іншими донорами-республіканцями.

До теми! Вперше у 2024 році біткойн оновив свій історичний максимум на ринку. 6 березня криптовалюта подорожчала до 69 202 доларів, встановивши новий рекорд.

Цікаво, що у 2021 році Трамп говорив, що біткойн – це "афера проти долара США". Також політик та бізнесмен вказував, що незадоволений тим, що цифрова монета конкурує з американською валютою.

Другий пункт все ще турбує Трампа, оскільки він не хоче, щоб люди відмовлялися від долара. Водночас ринкова капіталізація біткойна у понад 1,4 трильйона доларів сприяє зміні думки політики щодо цифрової монети.