Речь идет о биткоине, доля которого на крипторынке составляет почти 53%. Важные изменения для курса криптовалюты зафиксировали во время торгов во вторник, 5 марта, информирует 24 Канал.

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Новый рекорд биткоина на рынке

Курс биткоина достиг отметки на уровне 69 202 долларов за монету, установив новый исторический рекорд для цифровой монеты, информирует CoinMarketCap. Предыдущий максимум зафиксировали в конце 2021 года. Тогда криптовалюта стоила почти 69 тысяч долларов.

Стоит добавить, что стоимость биткоина на пиковом уровне долго не удержалась. Сначала стоимость монеты откатилась до 67 тысяч долларов. На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 63 724 долларов за монету, согласно данным CoinMarketCap. Рыночная капитализация монеты составляет 1,25 триллиона долларов.

Напомним, что с начала года биткоин подорожал почти на 60%, сообщает CoinDesk. Также напомним, что в первых числах марта биткойн установил еще один рекорд. Речь идет о том, что интерес к фьючерсам на монету на централизованных биржах вырос до пикового значения в истории.