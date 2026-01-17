Какая цена доллара 2006 года?

По состоянию на 17 января, доллар в банках можно обменять по среднему курсу в 43,20 гривны, а продать – за 43,75 гривны. То есть за 100 долларов 2006 года можно будет получить 4 320 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Читайте также Вы должны это знать: какие копейки в обращении в Украине сейчас

Зато в обменниках, по данным finance.ua, обмен составляет 42,93 гривны, а продажа – 43,54 гривны. Таким образом, за 100 долларов будет 4 293 гривен. Кроме того, по данным НБУ, официальный курс доллара на 17 января составляет 43,39 гривны.

  • Стоит заметить, что банки принимают старые купюры, но если они не порваны, без значительных пятен, а также без критической изношенности. Это касается и обменников.
  • Впрочем всем банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по элементам и дизайну полностью соответствует образцам иностранных центробанков, а их подлинность подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

Что стоит знать об обмене иностранной банкноты?

По данным НБУ, есть правила, которые стоит знать перед тем, как обменивать валюты. В них входят:

  • Валюта является настоящей, если это подтверждено счетчиком и детектором. Их без исключения должны принимать к обмену.
  • Банки и небанковские учреждения не могу устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкноты.
  • Если банкнота значительно изношенной, то по ней должны осуществить операцию инкассо. Обычно у касс должен размещаться документ с перечнем признаков значительного износа банкнот, а также тарифы инкассо.
  • Если банки или небанковские учреждения отказываются от обмена банкноты, хотя она соответствует всем признакам и описаниям, то потребители могут обратиться в НБУ с жалобами.

Что делают с фальшивыми купюрами?

  • Например, если купюры сильно повреждены, то их отправляют на процедуру инкассо, где банк-корреспондент осуществляет их обмен. Кроме того, даже если купюра имеет небольшие повреждения, например потертости или маленькие пятна, то их должны обменять без колебаний.

  • Но если купюра фальшивая, то об этом информируют правоохранительные органы. Также эти банкноты изымают при проверке. Дело в том, что гражданин перед обменом даже могу обратиться в банк за бесплатной экспертизой, которую проводят НБУ, если желает проверить подлинность купюр.