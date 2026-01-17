Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, благодаря своевременным валютным интервенциям.

На курс доллара в Украине сейчас влияет много факторов. Важнейшим аспектам остаются продолжительность и интенсивность боевых действий.

Ранее финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор в комментарии 24 Каналу рассказала, что январские колебания курса доллара и евро являются полностью закономерными. Дело в том, что в начале года гривна всегда обесценивается. Этому способствует рост потребности Минфина в валюте. Однако впоследствии регулятор выкупает избыток гривны. Именно эти действия НБУ способствуют стабилизации курса.