Какой курс доллара в Украине сейчас?
По состоянию на 17 января, официальный курс доллара в Украине – 43,39 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По данным издания "Минфин", банковский средний курс доллара, сейчас такой:
- покупка – 43,20 гривны за доллар США;
- продажа – 43,75 гривны за доллар США.
Изменилась ситуация и в обменниках. Средний курс доллара там сейчас такой:
- покупка – 43,45 гривны за доллар США;
- продажа – 43,55 гривны за доллар США.
Какую сумму можно получить, если сдать 1000 долларов?
- при обмене 1000 долларов через банк, удастся получить почти – 43 200 гривен;
- а вот при обмене 1000 долларов через обменник, удастся выручить ориентировочно – 43 450 гривен.
За сколько сегодня можно купить 1000 долларов?
- в банке для приобретения 1000 долларов нужно ориентировочно – 43 750 гривен;
- в обменнике для покупки 1000 долларов необходимо уже примерно – 43 550 гривен.
Что важно знать о курсе доллара сейчас?
Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, благодаря своевременным валютным интервенциям.
На курс доллара в Украине сейчас влияет много факторов. Важнейшим аспектам остаются продолжительность и интенсивность боевых действий.
Ранее финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор в комментарии 24 Каналу рассказала, что январские колебания курса доллара и евро являются полностью закономерными. Дело в том, что в начале года гривна всегда обесценивается. Этому способствует рост потребности Минфина в валюте. Однако впоследствии регулятор выкупает избыток гривны. Именно эти действия НБУ способствуют стабилизации курса.